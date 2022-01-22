Двое пожарных погибли при тушении дома в Иркутской области

Во время тушения пожара в доме в городе Бодайбо Иркутской области погибли двое пожарных. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе главного управления МЧС по Иркутской области.

«Сегодня ночью в городе Бодайбо произошел пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Никто из жильцов не пострадал», — говорится на странице ведомства в Instagram.

Для тушения пожара в дом вошли сотрудники звеньев газодымозащитной службы. Одно звено не вернулось.

«Все силы были брошены на поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри», — добавили в ведомстве.

Погибли начальник караула внутренней службы Игорь Руснаков 1994 года рождения и пожарный этой же части Вадим Найденов 1997 года рождения. Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

1 января пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области. Это произошло в селе Хомутово. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как стало известно ранее, пожарных вызвал очевидец.