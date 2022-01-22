В Уфе пропал 10-летний мальчик

В Уфе пропал 10-летний Денислам В. Об этом 22 января сообщили волонтеры «Лиза-Алерт».

Мальчика не могут найти с пятницы, 21 января, отмечает портал «Мой Башкортостан».

Волонтеры распространили приметы ребенка: рост 147 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Мальчик был одет в зелено-коричневую куртку, джинсы цвета хаки, красные кроссовки.

14 января стало известно, что в Казани нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика. Школьник пропал накануне после школы. Поиском ребенка занимались полицейские, а также волонтеры.