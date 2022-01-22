Движение на ЦКАД заблокировано из-за ДТП с участием трех авто

Движение на ЦКАД в Новой Москве оказалось заблокировано из-за столкновения трех машин. 22 января два грузовика и легковушка попали в ДТП на 237-м километре дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, один из водителей зажат в искореженном автомобиле.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. Движение на трассе в обе стороны перекрыто.

21 января авария произошла на 54-м км Киевского шоссе. Изначально сообщалось, что столкнулось более 20 машин. Как уточнили в столичной Госавтоинспеции, всего на Киевском шоссе произошли три различные аварии, в которых семь автомобилей получили повреждения.