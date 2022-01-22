За сутки в России госпитализировали 9902 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 57 212 случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы 9902 человека. Об этом в субботу, 22 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наибольшее число пациентов с СOVID-19 выявили в Москве (16 094), Санкт-Петербурге (8451) и Подмосковье (6400).

От последствий коронавируса скончался 681 человек.

Число госпитализаций за 24 часа увеличилось на 8,4% по сравнению с предшествующими сутками. Прирост фиксируется в 46 регионах.

Выздоровели за сутки 25 525 человек, что на 3,3% больше по сравнению с 21 января.

Как отметили в оперштабе, в России на штамм «Дельта» приходится 51,9% новых случаев против 52,3% по состоянию на 21 января. На «Омикрон» и другие варианты вируса — 48,1% против 47,7% накануне.

20 января инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в середине февраля. В Москве, по его мнению, он наступит немного раньше — в конце января — начале февраля.

Ранее Роспотребнадзор отмечал вероятность подъема заболеваемости в России на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон». 19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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