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Цена биткоина снизилась до $35,44 тыс. впервые с июля 2021 года

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Цена биткоина в ночь на субботу, 22 января, падала до $35,440.45 впервые с июля прошлого года. Сейчас она остановилась на отметке $36,2 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance по состоянию на 08:00 мск.

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При этом на бирже CoinDesk стоимость криптовалюты снижалась до $35,501.07.

Накануне, 21 января, сообщалось, что цена биткоина в ходе торговой сессии снизилась до $37,95 тыс. впервые с августа 2021 года. Так, на 15:45 мск курс биткоина падал более чем на 10%.

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский 10 января заявил, что ситуация для покупателей биткоина складывается плохо: котировки нацелены на уровень в $30 тыс. По его словам, поиск новостных причин на криптовалютном рынке — это пустая трата времени.

20 декабря Хомский рассказал «Известиям», что инвестировать в криптовалюты сейчас гораздо безопаснее, чем два-три года назад, поскольку рынок повзрослел: на него пришли крупные игроки из традиционных финансов, появились новые инвестиционные инструменты, создалась понятная инфраструктура.

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