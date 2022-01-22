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Диетолог рассказала о вреде сочетания имбиря с лекарствами

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Перед тем как начать применять имбирь в качестве противовирусного и противовоспалительного средства совместно с лекарственными препаратами, необходимо изучить противопоказания к медикаментам, в противном случае можно нанести вред здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

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«Выбирая для себя именно такой путь натурального лечения, нужно быть уверенным, что ни по одному из сопутствующих заболеваний нет противопоказаний для приема имбиря. Мы говорим о больших дозах и регулярной основе», — цитирует врача радио Sputnik в субботу, 22 января.

По ее словам, под большими дозами подразумевается имбирный чай, имбирное варенье или же, например, лекарственные настои на ежедневной основе.

Дюваль рассказала, что не рекомендуется употреблять имбирь в одно время с жаропонижающими, поскольку это может вызвать оказать негативное воздействие на свертываемость крови.

«Имбирь нельзя сочетать с ибупрофеновыми жаропонижающими, это распространенная ошибка. Это понижает свертываемость крови, поэтому не стоит этого делать», — уточнила он.

Также, по словам диетолога, имбирь плохо сочетается со снижающими уровень сахара препаратами, так как тоже обладает такими свойствами.

«Например, он не сочетается с α-липоевой кислотой, с хромом, с чесноком — некоторые могут принимать экстракт чеснока — с женьшенем, с псиллиумом. Имбирь тоже снижает сахар в крови, и этот показатель может сильно упасть», — заключила Анжелика Дюваль.

Перед тем как начать лечить простудные и вирусные заболевания имбирем, необходимо проконсультироваться со специалистом.

18 января врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал о пользе имбиря в вопросе укрепления иммунитета, так как продукт способствует уменьшению воспалительных реакций в легких.

Про оббезараживающие свойства имбиря упоминал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург в конце декабря.

По словам диетолога, кандидата медицинских наук Юлии Сорокиной, имбирь можно употреблять в пищу тем, кто желает сбросить лишние килограммы, так как он является продуктом с отрицательной калорийностью, другими словами, на переваривание и усвоение его питательных веществ организм тратит больше энергии, чем при получении.

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