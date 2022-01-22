Хоккеист Капризов превзошел Буре по очкам в первых 90 матчах в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов 21 января отметился двумя результативными передачами в матче с «Чикаго Блэкхокс» (5:1).

Игра для россиянина стала 90-й в его карьере в НХЛ. За это время спортсмен набрал 97 очков (43 гола + 54 передачи). По данному показателю Капризов превзошел результаты Сергея Макарова и Павла Буре, которые в первых 90 матчах в НХЛ набрали по 96 очков каждый.

Капризов по итогам 90 игр занял четвертое место среди российских игроков за всю историю, отмечает «Спорт-Экспресс».

Лидером рейтинга является нынешний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший в первых 90 матчах в НХЛ 116 очков. Второе место занимает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин со 102 очками. За ним следует Алексей Жамнов — 98 очков.

21 января российский нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по количеству голевых передач среди россиян. Он повторил результат российского защитника Сергея Зубова. На данный момент их опережают Сергей Федоров с 696 результативными передачами в активе, а также Евгений Малкин, который имеет 682 голевых паса на своем счету в НХЛ.