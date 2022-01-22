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Эксперт сравнил действие антител после «Омикрона» и «Дельты»

Эксперт Исаев: антитела после «Омикрон»-штамма очень слабо защищают от «Дельты»
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Антитела, выработанные организмом после заражения штаммом коронавируса «Омикрон», почти не защищают от «Дельта»-варианта. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«К сожалению, вышло исследование, которое показало: иммунитет после перенесенного «Омикрона» плохо работает на защиту от других штаммов», — цитирует эксперта в субботу, 22 января, ТАСС.

При этом, по его словам, антитела после перенесенной «Дельты», наоборот, немного защищают от «Омикрона».

По мнению Исаева, такие данные свидетельствуют о том, что новый штамм COVID-19 не станет «спасением и концом пандемии».

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Ранее в этот день главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров выразил предположение, что пандемия коронавируса может закончиться к лету. По мнению специалиста, появление штамма «Омикрон» может свидетельствовать о конце пандемии.

При этом днем ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру может грозить появление нового штамма коронавируса, который будет опаснее «Омикрон»-варианта.

18 января руководитель НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на данный момент нет научных предпосылок к тому, что «Омикрон»-штамм коронавирусной инфекции может ознаменовать окончание пандемии. По словам микробиолога, он может перезаражать всех. Пандемия будет продолжаться, пока у большинства населения не выработается иммунитет к инфекции.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Также он указал на необходимость увеличить объемы тестирования на коронавирус. Он отметил, что правительство России выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будет направлено в регионы.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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