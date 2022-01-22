Пентагон заявил о начале учений в Средиземном море

Пентагон заявил о начале морских учений Neptune Strike – 2022. Маневры с 24 января начнутся в Средиземном море, передает телеканал «Известия».

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что учения НАТО были запланированы еще в 2020 году и не связаны с ситуацией вокруг Украины. В маневрах будет задействован и атомный авианосец USS Harry S. Truman.

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