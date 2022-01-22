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Политолог назвал унижением Берлина поставки оружия Украине в обход ФРГ

Политолог Романенко: поставки оружия Украине в обход Германии станут унижением для Берлина
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Очередные поставки оружия из Великобритании на Украину, минуя воздушное пространство над Германией, станут унижением для Берлина. Об этом заявил в пятницу, 21 января, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

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«Если будут новые поставки из Британии и Германию опять будут облетать, это откровенное унижение для Берлина», — пишет он в газете «Главред».

По словам политолога, в Германии не запрещали британцам лететь через территорию страны.

«Им и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят всё необходимое», — добавил Романенко.

19 января замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил о поставке Великобританией на Украину несколько тысяч противотанковых управляемых ракет. По его словам, Россия приняла бы «чрезвычайно глупое» решение, вторгнувшись на украинскую территорию.

Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW.

18 января украинское издание «Цензор.нет» уточнило, что ракета NLAW предназначена для коротких дистанций и поражает цель по технологии «выстрелил и забыл».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

Сама Германия находится в числе стран, которые не поддерживают экспорт вооружения на Украину. По словам канцлера страны Олафа Шольца, Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, этого можно достичь путем уменьшения количества вооруженной техники РФ вдоль границы с Украиной.

По информации газеты The Wall Street Journal, ФРГ не позволяет Эстонии поставлять Украине оружие немецкого производства.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что соответствующие меры будут обсуждаться в случае военной агрессии, передает газета.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

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