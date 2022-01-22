В Канаде переименуют названную в часть принца Эндрю школу

Школу в канадской провинции Новая Шотландия, названную в честь британского принца Эндрю, переименуют на фоне продолжающегося расследования по делу в отношении члена королевской семьи об изнасиловании. Об этом 21 января заявил директор учебного заведения Крейг Кэмпбелл.

«Мы меняем название для движения в другом направлении из-за негативных сообщений о принце Эндрю», — сказал Кэмпбелл в эфире CNN.

Как сообщил директор, в школе надеются построить «позитивное и благоприятное школьное сообщество», которому бы соответствовало название.

Телеканал передает, что местные жители смогут представить предложения по переименованию образовательного учреждения. Затем три лучших имени будут рекомендованы региональному образовательному центру Галифакса, который выберет название.

13 января пресс-служба Букингемского дворца сообщила о лишении герцога Йоркского Эндрю всех титулов и воинских званий. В общей сложности у герцога Йоркского было восемь почетных военных титулов — подарков от королевы. Кроме того, Эндрю больше не будет выполнять публичных обязанностей в качестве члена королевской семьи и станет защищать себя в суде как частное лицо. Такое заявление, отмечает газета, последовало после того, как суд Нью-Йорка отказался удовлетворить просьбу принца отклонить иск Вирджинии Джуффре, которая обвиняет принца в изнасиловании.

Сам принц Эндрю связь с Джуффре отрицает.

Скандал с принцем Эндрю набрал обороты в 2019 году. Помимо среднего сына королевы Великобритании Вирджиния Джуффре обвинила в произошедшем американского миллиардера Джеффри Эпштейна, арестованного по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. Джуффре рассказала, что член королевской фамилии был одним из участников вечеринок Эпштейна, назвав обоих растлителями.

После скандала 10 августа 2019 года арестованный Эпштейн покончил с собой в исправительном центре Нью-Йорка. В июле 2020 года стало известно, что гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против британского принца Эндрю и других высокопоставленных знакомых Эпштейна.