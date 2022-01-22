Зеленский ввел санкции СНБО против ряда российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против российских компаний и граждан. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте.

В частности, в черный список внесены компании «Ленпромтранспроект», «ГеоЗемСтрой» и акционерное общество «Страховая бизнес группа». Санкции введены против российского дизайнера Артемия Лебедева, постпреда президента России на Северном Кавказе, экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки, ряда российских судей, а также троих граждан Австрии.

Кроме того, рестрикции коснутся 18 российских физлиц, причастных, по мнению Киева, к вынесению судебных решений об отчуждении имущества Православной церкви Украины в Крыму.

Отмечается, что «санкции касаются отчуждения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, других культовых сооружений, повреждения церковного имущества и преследования общины».

Санкции введены сроком на пять лет и предусматривают блокировку активов, остановку финансовых операций и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Ранее в тот же день глава международного комитета палаты представителей США демократ Грегори Микс предложил рассмотреть инициативу о санкциях против РФ, не дожидаясь голосования по похожему документу в сенате. Как следует из релиза, проект предполагает санкции против «Северного потока – 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента РФ Владимира Путина и других представителей российской власти.

18 ноября президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев. Попавшим под санкции гражданам будет запрещено выводить капитал за пределы Украины, размещать валютные ценности на украинских счетах, их вклады на территории страны будут заблокированы.

Месяцем ранее СНБО также ввел персональные санкции в отношении людей, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. Всего в списке значились 237 человек. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, ограничения введены против причастных к проведению «незаконных выборов» на территориях, которые Киев считает временно оккупированными.

5 октября Украина ввела санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму, а также в отношении членов избирательных комиссий. В соответствующем указе президента страны содержались фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных политических партий РФ и самовыдвиженцев, а также 54 членов комиссий Крыма, шести сотрудников ФСБ.