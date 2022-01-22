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Партнера экс-адвоката Трампа приговорили к тюрьме за финансирование политиков

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Суд приговорил Игоря Фрумана, одного из партнеров бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, к одному году и одному дню лишения свободы. Его обвинили в участии в сговоре с целью привлечения иностранных средств для финансирования избирательных кампаний республиканских политиков, в том числе самого Трампа. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает телекомпания CNN.

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Сторона обвинения предлагала назначить срок от 37 до 46 месяцев. Судья Пол Откен назначил не столь длительный срок, который изначально просило обвинение.

55-летний Фруман также заплатит штраф в размере $10 тыс.

Он должен явиться 15 марта для отбывания тюремного срока.

В сентябре 2021 года Фруман частично признал себя виновным в привлечении иностранных денег. По его словам, он просил российского предпринимателя Андрея Муравьева выделить деньги для кампаний политиков-республиканцев.

В октябре присяжные признали виновным в этом же преступлении украинского олигарха Льва Парнаса, также причастного к преступлению.

26 января 2020 года в сети появилось видео с ужина Трампа в 2018 году, во время которого он, в частности, рассуждает о ситуации на Украине. По мнению журналистов, на кадрах якобы присутствуют соратники адвоката Трампа Рудольфа Джулиани — украинские олигархи Лев Парнас и Игорь Фруман, которых подозревали в оказании влияния на избирательную кампанию в США.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа обвинялись в том, что они нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают также в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

11 октября Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против Джулиани. По данным газеты The New York Times, его подозревают в нарушении законов о лоббизме. Расследование касается деятельности юриста на Украине и якобы его попыток добиться отставки Йованович в этой стране. Следователи планируют установить, нарушал ли он законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

Осенью в США началось расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют политика в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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