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В НАТО отвергли требования РФ о выводе войск из Болгарии и Румынии

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НАТО не согласится с предложением России по гарантиям безопасности, предполагающим вывод войск альянса из Румынии и Болгарии. Об этом в пятницу, 21 января, заявила представитель альянса Оана Лунгеску.

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По ее словам, если требования Москвы будут выполнены, то страны альянса разделятся на государства первого и второго класса.

«НАТО не откажется от своей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе от присутствия войск в восточной части альянса. Требования России разделят членов НАТО на государства первого и второго класса, чего мы принять не можем», — отметила Лунгеску журналистам в Брюсселе.

Она добавила, что НАТО всегда будет давать ответ «на ухудшение своей безопасности усилением коллективной обороны».

Ранее в МИД России сообщили, что вывод сил Североатлантического альянса из Румынии и Болгарии нужен для возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на тот год — это, в частности, Болгария и Румыния.

Днем ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что НАТО, расширение которого представляет риски для нацбезопасности России, является инструментом прошлого века. Он отметил, что Россия не возражает против расширения ЕС, поскольку он не представляет непосредственных рисков для нацбезопасности страны, чего нельзя сказать о НАТО.

В январе в три этапа прошли переговоры о предложенных Россией гарантиях безопасности: 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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