Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери

Индийская актриса, фотомодель Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас впервые стали родителями благодаря суррогатной матери. Об этом 21 января Чопра сообщила в своем Instagram.

«Мы безмерно рады подтвердить, что мы поприветствовали малыша, который появился на свет благодаря суррогатной матери. Мы просим уважать нашу приватность во время периода, когда мы решили сосредоточиться на семье. Большое спасибо», — написала она в посте.

Как сообщило издание TMZ со ссылкой на источники, ребенок родился в прошлую субботу в больнице Южной Калифорнии. У пары появилась дочь, ее имя пока не известно.

Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в 2018 году спустя полгода отношений. Свадьба проходила в Индии во дворце Умайд-Бхаван.

Ранее, 23 декабря, Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали всем свою дочь Лилибет Диану на совместном семейном фото. На фото двухлетний Арчи Харрисон сидит на коленях у принца Гарри, а Меган Маркл держит на руках Лилибет Диану. В комментарии к фото герцог и герцогиня сообщили, что пожертвовали деньги в помощь организации и желают всем хороших праздников.

6 июня представитель пары распространил заявление, в котором говорилось, что герцог и герцогиня Сассекские стали родителями во второй раз.