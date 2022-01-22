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Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери

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Индийская актриса, фотомодель Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас впервые стали родителями благодаря суррогатной матери. Об этом 21 января Чопра сообщила в своем Instagram.

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«Мы безмерно рады подтвердить, что мы поприветствовали малыша, который появился на свет благодаря суррогатной матери. Мы просим уважать нашу приватность во время периода, когда мы решили сосредоточиться на семье. Большое спасибо», — написала она в посте.

Как сообщило издание TMZ со ссылкой на источники, ребенок родился в прошлую субботу в больнице Южной Калифорнии. У пары появилась дочь, ее имя пока не известно.

Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в 2018 году спустя полгода отношений. Свадьба проходила в Индии во дворце Умайд-Бхаван.

Ранее, 23 декабря, Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали всем свою дочь Лилибет Диану на совместном семейном фото. На фото двухлетний Арчи Харрисон сидит на коленях у принца Гарри, а Меган Маркл держит на руках Лилибет Диану. В комментарии к фото герцог и герцогиня сообщили, что пожертвовали деньги в помощь организации и желают всем хороших праздников.

6 июня представитель пары распространил заявление, в котором говорилось, что герцог и герцогиня Сассекские стали родителями во второй раз.

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