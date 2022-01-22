Умер актер из сериала «Ранетки» Арнис Лицитис

Латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в субботу, 22 января, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

«Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», — написал Залманис в Facebook.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. Учился в Латвийской государственной консерватории имени Я. Витола на театральном факультете.

В 1965 году вышел фильм «Двадцать лет спустя» режиссера Аиды Манасаровой, где состоялся дебютный выход на большой экран для Лицитиса.

После окончания консерватории и до 1981 года начинающий актер работал в Валмиерском драматическом театре, затем перешел в Рижский театр юного зрителя. В 1980-е годы Лицитис снимался в боевиках и фильмах о Великой Отечественной войне, это время было пиком его актерской карьеры.

В общей сложности Арнис Лицитис снялся более чем в 200 различных фильмах и телесериалах. В их числе «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Малиновое вино», а также сериал «Ранетки».