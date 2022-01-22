Экс-президент Украины Порошенко снова призвал Зеленского объединиться

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 21 января, заявил, что не будет другом действующего лидера Владимира Зеленского, но призвал объединиться, чтобы спасти страну.

По его словам, все должны объединиться перед угрозой, поскольку недооценка угрозы — это тоже преступление.

«Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная», — резюмировал бывший глава государства в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

Порошенко возмутился тем, что Зеленский «обратился к народу Украины, как к зрителям «Папика» или «Сватов». Он потребовал «уважать народ Украины» и «не разговаривать» с украинцами «как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду».

Экс-президент уточнил, что в 2022 году не состоялось ни одного заседания Совета национальной безопасности и обороны, поскольку этот орган превратился в инструмент пиара. Порошенко предложил собрать в понедельник внеочередное заседание Верховной рады в связи с «внешней угрозой».

Ранее, 21 января, офис генпрокурора Украины обжаловал решение суда Киева, который не стал арестовывать Порошенко. Печерский районный суд Киева на заседании избрал экс-президенту Украины меру пресечения в виде личного обязательства. Политика обязали прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за границу.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

19 января президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам страны. По мнению президента Украины, атака идет не на землю, а на нервы граждан страны, на инвесторов и бизнес.

«Ослабить Украину, чтобы вынудить к уступкам и создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», — заявил он.

Украинский лидер также призвал сограждан не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов, успокоиться и «не бежать за солью и спичками».

Как отмечает портал «Страна.ua», распространением слухов о мнимом вторжении России на Украину США могут пытаться вынудить Киев исполнять Минские соглашения.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины последствия для России будут «калечащими». Кроме того, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

При этом в Киеве также подчеркивали, что не видят никаких признаков подготовки вторжения. Так, 30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военных «не является критичной», а сама Россия «вообще не готова сейчас к наступлению».