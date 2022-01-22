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Постпред США при ООН раскрыла условие для военных мер против России

Постпред США в ООН: Штаты рассматривают военные меры против РФ при эскалации на Украине
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Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом 21 января рассказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

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Ее спросили, принимаются ли во внимание военные контрмеры против Москвы.

«Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», — заявила Томас-Гринфилд.

Она также напомнила, что Вашингтон работает с Украиной с 2014 года.

«Мы предоставили им почти $2,7 млрд на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря [Энтони] Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании, и мы продолжим предоставлять вооружение украинцам», — подчеркнула постпред США при ООН.

Кроме того, Томас-Гринфилд добавила, что США оказывают Украине консультационную поддержку.

Ранее в пятницу, 21 января, глава международного комитета палаты представителей США демократ Грегори Микс предложил рассмотреть инициативу о санкциях против РФ.

Как следует из релиза, проект предполагает санкции против «Северного потока – 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента РФ Владимира Путина и других представителей российской власти. Законодатели предлагают также обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.

18 января представитель Госдепартамента заявила, что Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, новые поставки состоятся в ближайшие недели.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против России, который может затронуть большое количество россиян. Так, в случае якобы готовящегося вторжения РФ на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в страну любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин — содержащих детали производства США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобную информацию. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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