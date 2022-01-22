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Инфекционист назвал процент заболевающих повторно COVID-19 людей

Инфекционист Минздрава РФ: повторно коронавирусом заболевают только около 5% людей
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Людей, заболевающих повторно коронавирусом, насчитывается всего около 5%, сообщил 21 января главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

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«5% максимум, даже при «Омикроне» сейчас, заболевают повторно, это небольшой процент. И конечно, сюда попадают те люди, которые по тем или иным причинам имеют более слабое здоровье, более слабый иммунитет, у которых, например, не сформировалась защита», — сказал он в эфире программы «Дайте сказать».

Также в число людей, у которых не формируется иммунитет после болезни и прививки, входят люди с первичным иммунодефицитом.

«Им бесполезно делать вакцину, потому что она у них ничего не вызовет — развитие иммунитета. И конечно, он может переболеть несколько раз», — добавил Чуланов.

20 января замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что вероятность заболеть «Омикрон»-штаммом COVID-19 у перенесших инфекцию ранее составляет примерно 15–20%. Она отметила, что у вновь заболевших болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ.

Ранее в этот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что среди переболевших COVID-19 увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом штамма «Омикрон». Он добавил, что, как правило, «Омикрон» становится доминирующим в течение 3–4 недель, но учитывая протяженность России, можно утверждать, что это не произойдет одновременно.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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