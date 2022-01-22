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Иммунолог дал рекомендации по ревакцинации в два этапа

Иммунолог рассказал, кому нужно ревакцинироваться в два этапа
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Ревакцинироваться двумя дозами прививки от коронавируса необходимо людям с заболеванием сердца, сахарным диабетом, раком в период ремиссии и другими тяжелыми заболеваниями. Об этом 22 января заявил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов.

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«Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья. То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее», — сказал Костинов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, две бустерные прививки необходимо делать людям с такими заболеваниями, потому что после одной дозы у них не формируется иммунитет.

Два компонента препарата могут ввести при ревакцинации и здоровому человеку, если он на этом настаивает, уточнил иммунолог. Однако в таком случае сначала нужно проконсультироваться с врачом, уточнил доктор наук.

«Это должен определить врач на основе возраста, прошлых заболеваний и того, как раньше человек переносил прививки. Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад», — заключил Михаил Костинов.

Ранее, 12 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%. Также Голикова в среду обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России нереалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сказал, что ревакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» помогает защититься от штамма коронавируса «Омикрон».

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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