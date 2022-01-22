ФБР закрыло резонансное дело о пропаже американки Габриэль Петито

Федеральное бюро расследований США (ФБР) закрыло дело о пропаже американского блогера Габриэль Петито, которая исчезла во время путешествий со своим женихом, а после была найдена задушенной. Об этом сообщает в пятницу, 21 января, CNN.

Это произошло, поскольку единственный подозреваемый по делу мертв.

Тело жениха 22-летней девушки Брайана Лондри было обнаружено в октябре, рядом находилась записка с признанием в убийстве Габриэль.

«Расследованием не установлено других лиц, кроме Брайана Лондри, напрямую вовлеченных в трагическую смерть Габби Петито», — объяснили в ФБР.

Габриэль Петито пропала в июле прошлого года во время путешествия со своим молодым человеком по национальным паркам Западной Америки из Нью-Йорка в переоборудованном фургоне. Их поездка должна была продлиться около четырех месяцев, однако уже 1 сентября Брайан Лондри один вернулся домой во Флориду. 11 сентября семья Габби Петито сообщила об ее исчезновении, поскольку с конца августа они не получали никаких вестей от девушки.

К поискам девушки подключились полицейские, пользователи интернета помогали правоохранителям. Они стали замечать, что посты в Instagram пропавшей девушки были отредактированы, вероятно, ее женихом, чтобы замести следы. Вскоре девушку нашли мертвой недалеко от национального парка Гранд-Титон в округе Титон, штат Вайоминг.

В середине сентября сам Лондри вышел из дома с рюкзаком и больше не возвращался, его объявили в розыск, при этом до обнаружения тела Петито Лондри проходил по делу только как «заинтересованное лицо».

Позже, в октябре, были опубликованы результаты судебно-медицинской экспертизы, которые показали, что смерть американского блогера Габби Петито была насильственной, ее задушили.

О размолвках между Петито и ее женихом свидетели сообщали еще в августе. Так, 12 августа прохожий увидел серьезную ссору и сообщил в полицию о том, что парень бил девушку. После приезда полицейских паре посоветовали побыть отдельно друг от друга и увезли Лондри в отель, оставив Петито в их трейлере, однако на утро пара снова сошлась. Причиной ссор девушка назвала свое обсессивно-компульсивное расстройство, из-за которого ее постоянно посещали тревожные мысли.