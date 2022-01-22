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Под Новгородом мужчина зарезал друга и выбросил труп на улицу в ковре

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Под Великим Новгородом мужчина зарезал своего друга, завернул тело в ковер и выбросил его на улицу. В настоящее время преступник задержан, сообщила 21 января пресс-служба СУ СК России по региону.

На опубликованных кадрах видно, как два человека выносят из подъезда тело без признаков жизни.

По данным следствия, преступление было совершено 20 января в городе Боровичи Новогородской области. На одной из улиц города был обнаружен труп, завернутый в ковер. На теле присутствовали явные признаки насильственной смерти.

Как удалось выяснить сотрудникам СК, потерпевший распивал алкоголь в одной из квартир с мужчиной 1992 года рождения. Между друзьями вспыхнула ссора, в результате злоумышленник схватил нож и нанес товарищу несколько ударов. Потерпевший скончался на месте. Убийца завернул тело в ковер и попросил знакомую помочь вынести труп на улицу.

Вскоре подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ Статья 105. (Убийство). Решается вопрос о его аресте. Действия знакомой, которая помогла вынести тело, расценили как укрывательство особо тяжкого преступления.

Ранее, 18 января, на Камчатке вынесли приговор несовершеннолетней девушке, которая весной прошлого года напала с ножом на девятилетнего брата из-за его шумного поведения. Подсудимой предъявлено обвинение по п.п. «б,з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По данным следствия, в мае 2021 года 16-летняя девушка взяла на кухне нож и нанесла ребенку девять ударов в область жизненно важных органов из-за того, что мальчик вел себя шумно и не реагировал на ее замечания. После этого школьница вызвала бригаду скорой помощи, благодаря своевременному приезду которой мальчика спасли.

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