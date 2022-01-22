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Водитель рассказал об аварии на Киевском шоссе

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Один из участников массового ДТП на Киевском шоссе, в котором семь автомобилей получили повреждения, рассказал 22 января о происшествии.

«Я ехал примерно со скоростью 90-100 километров в час. Думал, дорога нормальная, можно спокойно двигаться с этой скоростью. Оказывается, впереди была впереди небольшая авария, машины стали останавливаться. Никакие тормоза не помогали, либо врезаешься во впереди едущих, либо в отбойник летишь», — сообщил он.

Водитель также уточнил, что первыми на место ДТП прибыли сотрудники МЧС.

Отмечается, что движение по одной полосе Киевского шоссе в сторону Москвы восстановлено.

Речь идет об аварии, которая произошла ранее в этот день на 54-м км Киевского шоссе. Изначально сообщалось, что столкнулось более 20 машин.

Ранее, 21 января, на автодороге Оренбург–Самара на территории Оренбургской области также произошло крупное ДТП. В результате один человек погиб. Водитель большегрузного автомобиля Mercedes Benz выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем Hyundai. Водитель легковушки скончался на месте происшествия.

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