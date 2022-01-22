Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Число случаев COVID-19 в мире превысило 340 млн
Мир
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда компаний РФ
Мир
ФРГ заблокировала передачу Эстонией Киеву немецкого оружия
Общество
Снежный покров за сутки в Москве стал выше на 6 см
Мир
Псаки допустила возможность нового контакта президентов США и России
Общество
Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Мир
В Белом доме анонсировали дополнительную военную помощь Украине
Мир
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Мир
На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию препарата «МИР-19» против COVID

МО Украины сократило список предполагающих воинский учет женщин профессий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Украины сократило до 20 список специальностей и профессий, обладая которыми, женщины обязаны вставать на воинский учет. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба минобороны.

Солдат Оксана: украинок поставят под ружье
Уклоняющихся от обязательного воинского учета ждут санкции

Отмечается, что новой редакции приказа еще предстоит согласование в министерстве внутренних дел, Службе безопасности (СБУ) и Службе внешней разведки (СВР).

«В новом приказе определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет», —отмечает ведомство. Ранее в приказе речь шла о 35 профессиональных направлениях по 200 специальностям.

Постановка на учет предусматривается, поскольку все 20 этих специальностей и профессий родственны около 100 военно-учетным специальностям, отмечает пресс-служба военного ведомства.

Как следует из приказа, речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.

«В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий», — цитирует пресс-служба министра обороны Алексея Резникова.

В проекте приказа заложен механизм пересмотра списка «в случае необходимости и срочных потребностей».

Ранее, 18 января, президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Алексею Резникову сократить перечень профессий, согласно которому женщин ставят на воинский учет.

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Список содержал 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

Позже сообщалось, что на воинский учет поставят в том числе беременных женщин и имеющих малолетних детей, если они обладают одной из определенных специальностей. Отмечалось, что, как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства. Уточнялось, что в принудительном порядке призвать женщин на службу могут только в военное время.

23 декабря на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ минобороны страны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022