МО Украины сократило список предполагающих воинский учет женщин профессий

Министерство обороны Украины сократило до 20 список специальностей и профессий, обладая которыми, женщины обязаны вставать на воинский учет. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба минобороны.

Отмечается, что новой редакции приказа еще предстоит согласование в министерстве внутренних дел, Службе безопасности (СБУ) и Службе внешней разведки (СВР).

«В новом приказе определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет», —отмечает ведомство. Ранее в приказе речь шла о 35 профессиональных направлениях по 200 специальностям.

Постановка на учет предусматривается, поскольку все 20 этих специальностей и профессий родственны около 100 военно-учетным специальностям, отмечает пресс-служба военного ведомства.

Как следует из приказа, речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.

«В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий», — цитирует пресс-служба министра обороны Алексея Резникова.

В проекте приказа заложен механизм пересмотра списка «в случае необходимости и срочных потребностей».

Ранее, 18 января, президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Алексею Резникову сократить перечень профессий, согласно которому женщин ставят на воинский учет.

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Список содержал 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

Позже сообщалось, что на воинский учет поставят в том числе беременных женщин и имеющих малолетних детей, если они обладают одной из определенных специальностей. Отмечалось, что, как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства. Уточнялось, что в принудительном порядке призвать женщин на службу могут только в военное время.

23 декабря на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ минобороны страны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин.