Рогозин назвал дату отмены повышенного уровня опасности в Байконуре

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре будет отменен в понедельник, 24 января. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее «синий» уровень террористической опасности», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогозина, на данный момент как в городе, так и на космодроме отмечается спокойная обстановка.

Кроме того, глава «Роскосмоса» выразил надежду, что «статус региона безопасности и межнационального мира» Байконур не потеряет перед совершением первого в этом году космического пуска, 15 февраля.

Двумя днями ранее было объявлено решение о продлении режима повышенной террористической опасности в городе до 3 февраля. Такое решение в администрации Байконура принимали из-за поступившей от правоохранительных органов информации о возникновении угрозы террористического акта.

Изначально, 7 января, в Байконуре устанавливали повышенный уровень террористической опасности до 19 января.

В городской администрации говорили об увеличении финансирования госпрограммы по профилактике правонарушений. Большую часть средств, 58 млн рублей, отмечалось, направят за антитеррористическую защищенность.

Во время протестов в Казахстане глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщал об усилении вооруженной охраны ключевых объектов Байконура.

В пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос») уточняли, что усилена охрана аэропорта Крайний, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов.

Город Байконур, где расположен одноименный космодром, является частью Казахстана, находящейся в аренде у РФ до 2050 года. На его территории работают российские военный суд, управление внутренних дел, структуры миграционной и налоговой службы, органов образования и здравоохранения.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны указали, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.