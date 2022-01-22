ITF временно отстранил теннисистку Демину от соревнований из-за мельдония

Российская теннисистка Елизавета Демина временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Срок отстранения отсчитывается с 21 января, дата его окончания будет известна после полного рассмотрения дела, передает ITF.

В пробе россиянки, которую она сдала 23 ноября 2021 года на турнире в Казани, обнаружили мельдоний — вещество, которое входит в запрещенную категорию S4 списка WADA, уточнила газета «Спорт-Экспресс».

20-летняя спортсменка может обратиться к председателю независимого трибунала, который рассмотрит ее дело. Пока что она этого не сделала.

Ранее, 13 декабря, Международный союз триатлона (World Triathlon) ввел санкции против Федерации триатлона России (ФТР) «в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами».

Отмечается, что санкции будут действовать в течение одного года, Международный союз триатлона будет проверять выполнение своих требований ежеквартально.

13 августа тестирование на допинг участника летних Олимпийских игр в Токио Полянского показало положительный результат ранее в тот же день. Проба была взята у российского спортсмена 21 июля — во внесоревновательный этап во Владивостоке.

И. о. гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что случай с возможным нарушением антидопинговых правил со стороны триатлониста Игоря Полянского находится вне юрисдикции его организации. По его словам, ситуация с Полянским является единичным случаем, это не подтверждение, что спорт в России не изменился. Наоборот, продолжил Буханов, в стране поменялась система антидопинговой работы, а также выявляются допинговые случаи.