Рябков заявил о следовании российской повестке США и Запада

США и Запад сегодня следуют повестке, которую сформулировала Россия. Об этом в пятницу, 21 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, ранее те задачи и рубежи, на которые Россия должна выйти, не рассматривались в практическом плане. Однако сейчас Россия формулирует повестку дня по безопасности, которой следуют США, а за ними так называемый коллективный Запад.

«Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — подчеркнул Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. При этом замглавы МИДа отметил, что роль дипломатии в любом случае остается центральной.

Также Рябков сообщил, что США пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Он отметил, что Москва планирует «основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов».

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты в письменных предложениях, которые они направят России, опишут представления Вашингтона о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга.

21 января завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа. По итогам встречи стороны по отдельности проведут пресс-конференции. Также в МИД РФ заявили 21 января об отсутствии непреодолимых разногласий между Россией и США. В ведомстве указали на необходимость заново выстроить атмосферу доверия между странами.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.