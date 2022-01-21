В Женеве завершилась встреча Блинкена и Лаврова по гарантиям безопасности

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам гарантий безопасности завершились в Женеве. Они продолжатся после того, как американская сторона предоставит ответ на предложения Москвы на следующей неделе. Об этом 21 января сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что состоявшийся в Женеве диалог не принес ожидаемых Кремлем результатов, тем не менее Москва планирует «основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов».

«Они (США. — Ред.) говорили, что [предоставят ответы] на следующей неделе. Планируем основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов. Ситуация сложная, преднамеренное нагнетание с американской стороны не доставляет нужного фона. Но тем не менее будем этот настрой американский переформатировать, будем выводить их на работу по нашей повестке дня, по гарантиям безопасности», — сказал Рябков журналистам.

В свою очередь, Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он также отметил, что читать документы, которые подготовил Госдепартамент относительно российской «дезинформации», невозможно.

Блинкен, в свою очередь, указал на то, что переговоры получились откровенными и субстантивными.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил важность того, чтобы переговоры между Россией и США увенчались успехом и деэскалацией.

При этом перед встречей Блинкен заявлял, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ. При этом глава Госдепартамента напомнил, что две стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.