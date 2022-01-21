Минобороны России раскрыло подробности нападения на тюрьму в Хасеке

В результате нападения на тюрьму в районе сирийского Хасеке, находящегося под контролем курдов, из нее смогли сбежать террористы. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 21 января, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности», — сказал он.

По словам Журавлева, в операции по ликвидации сбежавших из сирийской тюрьмы в Хасеке террористов участвует боевая авиация вооруженных сил Соединенных Штатов, это может привести к негативным последствиям.

«Применение авиационных средств поражения (США — Ред.) с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей», — отметил он.

От лица ЦПВС он призвал руководство «автономной администрации северо-востока Сирии» отказаться от конфронтации с сирийским правительством, а также обеспечить безопасность граждан и общественных учреждений.

Ранее телеканал «Аль-Хадас» сообщал о том, что ночью в пятницу члены «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) проникла в Хасеке и пыталась штурмовать местную тюрьму, в результате из содержащиеся там террористы совершили побег. Как отметил телеканал, при нападении боевики подорвали у входа на территорию тюрьмы два заминированных автомобиля.

По информации курдского агентства «Фират», на данный момент бойцы курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) задержали 89 сбежавших из тюрьмы террористов, при этом погибли 23 курдских бойца и шесть мирных граждан. Отмечается, что зачистка кварталов в южной части Хасеке продолжается.

18 января Олег Журавлев сообщал о том, что террористы из идлибской зоны деэскалации планируют провести теракты в портах Латакия и Тартус.

Было организовано патрулирование российскими военными на бронеавтомобилях «Патруль» и «Тигр» базы Хмеймим морского порта и прилегающей к нему территории.

5 января стало известно о том, что в результате обстрелов боевиками исламской группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в провинции Латакия ранены двое сирийских военных.

Двумя днями ранее один военный Сирии погиб и еще двое получили ранения при обстреле боевиками «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Хама и Алеппо.

2 января сообщалось об атаке на сирийский военный автобус, совершенной боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), в результате которой погибли пятеро военнослужащих, еще 20 пострадали.