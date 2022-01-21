Вертолет ВВС Белоруссии вынужденно сел из-за технической неисправности

Вертолет Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности силовой установки. Никто не пострадал. Об этом сообщает 21 января министерство обороны республики.

«В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства в Telegram-канале.

При этом в МО отметили, что экипаж вертолета не пострадал.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств вынужденной посадки.

Ранее, 11 ноября, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае, находящиеся на борту люди живы.

19 октября, Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, на борту находились 11 человек. В авиационных службах рассказали, что на борту воздушного судна произошла техническая неполадка.