Мужчина выстрелил в полицейского в Подмосковье

В подмосковном Домодедове мужчина выстрелил в полицейского после того, как тот попросил его показать документы. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что выстрел был произведен из пневматического оружия. В результате у полицейского раны на руке, также он получил ушибы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел в СНТ «Ручеек» у одного из частных домов. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день в подмосковном Подольске полковник полиции выстрелил в голову жене из травматического пистолета. Женщину госпитализировали с тяжелой травмой головы. По некоторым данным, речь идет о начальнике отдела УИСК ГУОООП МВД России Алексее Кулдошине. Супруга мужчины работает там же, она — лейтенант полиции.