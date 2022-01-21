Возбуждено дело после смерти ребенка в больнице в Якутии

По факту смерти малолетнего ребенка в медучреждении Горного района Якутии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК республики Надежда Дворецкая.

По данным следствия, 17 января была доставлена в больницу семилетняя девочка с признаками ОРВИ. На следующий день пациентка скончалась. Проводятся следственные действия для установления причин смерти. Организовано изучение документов о лечении, проводятся допросы медицинских работников, а также родственников погибшего ребенка, передает ИA SakhaNews.

В начале января в Москве годовалый ребенок, отравившийся таблеткой от тараканов, умер спустя два месяца пребывания в коме. В ноябре прошлого года мальчик нашел на полу таблетку и съел ее. Ребенка госпитализировали, он пробыл в коме почти два месяца, а 3 января скончался.