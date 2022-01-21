На Украине призвали власти страны забыть о скором вступлении в НАТО

Властям Украины нужно перестать «твердить мантру о скором вступлении в НАТО» и начать прямой диалог с Москвой. Таким образом прокомментировал состоявшиеся ранее в этот день переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

«На восьмом году конфликта одной риторики недостаточно. <…> Нужно восстанавливать прямой диалог с Россией. <…> Украинский МИД должен разработать свои предложения по обеспечению безопасности в Европе. Парламент с первых дней работы должен заняться законами, необходимыми для мира. А если политической воли к миру нет — этой власти пора уходить. Украине нужны политики, которые поведут страну к миру, а не в пропасть национальной катастрофы», — приводит слова Бойко пресс-служба ОПЗЖ.

По словам Бойко, переговоры по гарантиям безопасности, которые ведут Россия, США и НАТО, являются «очень сложными».

Сопредседатель политсилы убежден, что все стороны переговорного процесса стремятся «избежать конфронтации».

Неотъемлемой частью стабилизации ситуации в Европе является урегулирование конфликта в Донбассе, подчеркнул политик.

«Нужен диалог с Донбассом, продуктивная работа трехсторонней контактной группы в Минске. Необходимо принимать законы, предусмотренные Минскими соглашениями», — отметил Бойко.

В тот же день Сергей Лавров призвал США не сводить тему безопасности в Европе только к Украине. Как отметил Лавров, в ходе беседы 21 января американская сторона попыталась поставить ситуацию на Украине во главу угла.

Вместе с тем 19 января Энтони Блинкен пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины последствия для России будут «калечащими». Кроме того, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сценарий моратория на расширение Североатлантического альянса неприемлем для России. По его словам, Россия будет делать всё возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в альянс.

Политический эксперт Клинтон Эрлих заявил 19 января, что Украина является обузой для альянса, НАТО не рассматривают всерьез возможность вступления страны в состав блока.

По словам Эрлиха, многие чиновники, занимающие руководящие посты в НАТО, не хотят видеть Киев в альянсе из-за коррупции в украинском правительстве. Эрлих также обратил внимание на то, что расширение НАТО может привести США к войне с Россией.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Среди основных требований РФ — гарантия нерасширения НАТО и отсутствие в альянсе Украины. При этом МИД подчеркивал, что ситуация, при которой Киев не возьмут в альянс, но военные базы США и их союзников появятся на украинской территории, также неприемлема.