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Найденная на морозе под Саратовом девочка пришла в сознание

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Девочку, которую нашли в овраге в саратовском селе в декабре, вывели из медикаментозной комы, она находится в сознании. Об этом 21 января сообщила пресс-секретарь Минздрава региона Анастасия Усова.

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«У девочки намечается положительная динамика. Можно сказать, врачи вытащили ее с того света. Ее состояние стабилизируется», — рассказала Усова «РИА Новости».

По ее словам, медикам теперь предстоит сохранить ее здоровье.

«Проводится большой комплекс лечебных мероприятий. Она начала приходить в сознание, пока все это очень робко, потихоньку. Удалось сохранить конечности», — сказала собеседница агентства.

Пресс-секретарь министерства отметила, что ребенку в последствии потребуется длительная реабилитация.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что состояние найденной на морозе девочки стабилизировалось.Тогда Усова отмечала, что ведущие медики Москвы и Санкт-Петербурга обсуждали тактики и возможные стратегии лечения ребенка.

22 декабря в сельском овраге под Саратовом были найдены двое детей без верхней одежды. На место была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения. Девочку 2016 года рождения госпитализировали.

24 декабря главврач областной детской клинической больницы Михаил Свинарев рассказал, что у девочки наблюдается обморожение 25% поверхности тела, ей может грозить ампутация пальцев. Ребенок около пяти часов провел на морозе в бессознательном состоянии, отметил медик.

В тот же день была арестована мать детей. Ее обвиняют в убийстве сына и покушении на убийство дочери. Женщину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

Следствие установило, что утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери. Она удерживала детей, пока они не перестали дышать. После этого женщина вынесла их на улицу, оставила в овраге и скрылась в неизвестном направлении.

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