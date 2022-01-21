Более 430 человек погибли в ДТП в Ростовской области в 2021 году

В Ростовской области в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях погиб 431 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Как рассказал глава областного минтранспорта Владимир Окунев, в целом в 2021 году удалось сохранить положительную динамику. Общее количество аварий сократилось на 6% и составило 2269. В них погиб 431 человек, что на 0,9% меньше, чем в 2020-м, пишет RostovGazeta.

Количество пострадавших в авариях снизилось на 7,7% — до 2687 человек.

В правительстве отмечают, что в 2022 году продолжатся работы, направленные на то, чтобы сделать дороги более безопасными. В числе прочего планируется установить 700 м барьерного ограждения.

Для профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД) на дорогах Ростовской области работает 321 комплекс автоматической фотовидеофиксации.

17 января сообщалось, что в России число аварий на железнодорожных переездах выросло в 2021 году на 7% — до 219 аварий. В РЖД уточнили, что основными причинами ДТП на переездах являются нарушение ПДД, когда водители выезжают на пути на запрещающий сигнал светофора, а также сломавшийся на путях автомобиль