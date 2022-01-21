Беседки из переработанного пластика появятся в Благовещенске

Жители благовещенских районов Судоверфи, Спичфабрики, Лазурного берега, Сплавконторы и Тайвани намерены собрать 500 кг пластика для создания беседок во дворах. Павильоны из вторсырья могут появиться благодаря бутылкам, канистрам, крышечкам, полиэтиленовым пакетам, пленке и бахилам, переработанным в полимерпесчаную смесь.

По данным пресс-службы администрации Благовещенска, горожане уже сдали почти 100 кг пластика, но для воплощения идеи в жизнь им нужно еще 400 кг вторсырья. За помощью органы общественной самодеятельности «Даль» и «Кузнечный» обратились к организации «РазДельный сбор», пишет asn24.ru.

Напомним, раздельный сбор мусора будут поэтапно вводить в Благовещенске. Три пилотные контейнерные площадки обустроили в разных районах города — в селе Верхнеблаговещенском, на Островского, 12, и Студенческой, 45. Пластиковые евроконтейнеры более экологичны в эксплуатации, потому что при погрузке в мусоровоз отходы не разлетаются.