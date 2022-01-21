Готовность нового детсада в Краснослободске достигла 50%

В городе Краснослободск Волгоградской области продолжается строительство нового детского сада. Готовность объекта превысила 50%, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Новое учреждение возводится на улице Шестакова. Трехэтажное здание будет рассчитано на 240 мест, в том числе для детей ясельного возраста.

По данным на 21 января, подрядчик уже смонтировал основные конструкции здания, установил оконные и внешние дверные блоки. Сейчас рабочие занимаются кровельными и отделочными работами, ведут устройство внутренних перегородок, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Кроме того, началась установка наружных систем теплоснабжения и водоотведения.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». За последние семь лет в регионе построили и реконструировали 67 детских садов.