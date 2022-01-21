Сотрудника Камчатского отдела МВД на транспорте подозревают в коррупции

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла Камчатского линейного отдела МВД на транспорте. Он подозревается в получении взятки за незаконные действия.

По версии следствия, 56-летний мужчина в период с июня по сентябрь 2021 года получил от двух человек взятку в размере 30 тыс. рублей за бездействие при организации незаконной провозки немаркированной лососевой икры в багаже пассажиров авиарейсов, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное управление СКР.

Более того, подозреваемый не принимал мер к привлечению членов организованной группы к ответственности и помогал им вернуть изъятую немаркированную икру в ходе административных процедур.

Суд в Воронеже 18 января отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении ареста экс-заместителя главы ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина. Его задержали в июле 2021 года. По данным следствия, 41-летний мужчина предложил сотруднику полиции взятку в размере 30 тыс. рублей за оказание содействия своему знакомому при сдаче экзамена на водительские права.