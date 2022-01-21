Еще 450 камер планируют установить в Нижнем Тагиле

На территории Нижнего Тагила в 2022 году планируют установить 450 дополнительных камер. Об этом начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильские» Олег Салабаев рассказал на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.

«В ходе третьего этапа проекта «Безопасный город» в Нижнем Тагиле планируется установить не менее 450 камер», — цитирует Салабаева «ТагилСити.ру».

По его словам, существующие камеры находятся на содержании города. При этом штрафы муниципалитет не получает, они уходят в область.

Как отмечает ТагилСити.ру, ранее 12 камер «Безопасного города» были установлены в рамках реконструкции сквера за ДК «Юбилейный».