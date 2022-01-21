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Захарова упрекнула Блинкена в двойных стандартах по поводу Украины и Белоруссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 января упрекнула госсекретаря США Энтони Блинкена в двойных стандартах относительно обсуждения проблем Украины и Белоруссии без участия этих стран.

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Ранее в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Блинкен заявил, что вопросы безопасности должны обсуждаться только с участием НАТО, европейских партнеров и Украины.

«А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии [обсуждать] можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно? Половина времени саммитов G7 посвящена вопросам, которые не входят в ведение «семерки», и никто ее к решению проблем других стран не приглашал. Но ничего — обсуждают. Запутались партнеры в «ценностях», — написала Захарова в Telegram.

Ранее в этот день состоялись переговоры Лаврова и Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа.

Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он также отметил, что читать документы, которые подготовил Госдепартамент относительно российской «дезинформации», невозможно.

Блинкен, в свою очередь, указал на то, что переговоры получились откровенными и субстантивными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также в пятницу отметил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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