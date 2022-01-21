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Проект реконструкции Рудневского моста во Владивостоке будет готов осенью

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Во Владивостоке получили положительное заключение экспертизы по изыскательским работам на реконструкцию Рудневского моста. Проект подготовят до конца осени. В качестве вариантов — два отдельных моста или один четырехполосный. Предусмотрены транспортные развязки на подъездах к переправе.

«Мы провели уже комплекс инженерных испытаний, они готовы. До конца года должен появиться проект. И тогда станет понятно, каким образом мы решим проблему, за какие средства будет вестись строительство. Это могут быть средства, привлеченные по концессии, или в рамках государственно-частного партнерства, или всё за счет муниципальных средств. Это серьезный проект, поэтому приоритетным для нас было бы привлечь частные инвестиции», — уточнил глава города Константин Шестаков, передает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке в этом году планируют капитально отремонтировать еще пять улиц. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказали в городском управлении дорог и благоустройства. Улицы Нейбута и Калинина отремонтируют комплексно в несколько этапов. На Нейбута в порядок приведут отрезок от перекрестка Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова до остановки «Демидюк», а на Калинина — от дома 78 до дома 28б, строение 2. Улица Давыдова будет отремонтирована от пересечения с Русской до дома 40. На улице Волжской необходимо отремонтировать мост через Вторую речку.

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