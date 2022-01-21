Новый индустриальный парк создадут на территории Казани
На территории Казани планируется создать новый индустриальный парк. Постановление о подготовке проекта планировки под будущий объект подписал глава исполкома города Рустем Гафаров.
Согласно документу, целью подготовки проекта является развитие территории. На этой стадии будут установлены границы пользования и зоны размещения объектов, также специалисты определят характеристики и последовательность в строительстве, пишет InKazan.ru.
Предполагается, что индустриальный парк создадут недалеко от поселков Вознесенское, Самосырово, Мамадышского тракта и строящегося Вознесенского тракта.
Завершить разработку проекта должны до 14 декабря 2023 года. Ответственным за работы назначено управление архитектуры и градостроительства во главе с Андреем Лобовым.