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Сроки внедрения интеллектуальной транспортной системы сорвали в Ставрополе

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В Ставрополе подрядная организация сорвала сроки внедрения интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

По данным ведомства, сотрудники провели проверку соблюдения требований закона при реализации дорожного нацпроекта. Как выяснилось, подрядчик сорвал сроки выполнения работ.

«От руководителя компании потребовали устранить нарушения. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности», — цитирует сообщение прокуратуры NewsTracker.

Как уточняет агентство, новая транспортная система будет включать в себя умные камеры и светофоры. С их помощью планируется отслеживать ситуацию на дорогах города.

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