Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Более 60 рейсов вечером 21 января задержаны или отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — на фоне непогоды. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
По информации на 20:46 мск, во Внуково десять рейсов задержаны, восемь отменены, в Домодедово задержаны 15 рейсов, в Шереметьево 15 рейсов задержаны, 15 отменены.
Ранее в этот день на 54-м км Киевского шоссе произошла массовая авария, столкнулись около 25 машин.
По предварительным данным, пострадали два человека. Движение в сторону столицы заблокировано.
Также стало известно, что в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности до полудня воскресенья, 23 января.
Синоптики прогнозируют, что до конца текущей недели выпадет до трети от месячной нормы осадков в виде снега. Ожидается до 10 см снежного покрова.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве температура воздуха впервые за месяц опустится ниже нормы на следующей неделе. По его словам, в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе –10...–15 градусов.