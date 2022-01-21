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Около 1,5 тыс. человек переселят из аварийного жилья в Удмуртии

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В Удмуртии в 2022 году намерены переселить из аварийного жилья около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По данным властей, в 18 городских и районных муниципальных округах ликвидируют 25 тыс. кв. м аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Благоустроенным жильем планируется обеспечить 1440 человек.

Местные власти выкупят у граждан их аварийное жилье «для последующего приобретения квартир на первичном и вторичном рынках», пишет ИА «Сусанин». В Сарапуле, Шаркане, Глазовском, Игринском, Балезинском и Завьяловском районах запланировано строительство новых домов.

Для ускорения процесса республиканский минстрой намерен подать заявку на дополнительное финансирование в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Власти надеются получить в этом году средства, предусмотренные по этапу 2023-го.

Работа ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». С 2019 года в рамках нацпроекта расселено около 28 тыс. кв. м ветхого фонда. Новое жилье получили 1880 человек.

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