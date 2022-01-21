В США умер комик Луи Андерсон

Американский комик Луи Андерсон скончался в возрасте 68 лет. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает издание TMZ.

Андерсон боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса, передает RT.

Луи Андерсон родился в 1953 году в Миннесоте. Он был популярным в США комиком, снимался в различных телепроектах.

В 1988 году Андерсон снялся в фильме «Поездка в Америку» и его сиквеле, вышедшем в прошлом году. С 1995 года начал работать над мультсериалом «Жизнь с Луи». Он был построен на воспоминаниях из детства Андерсона. Проект выиграл три приза премии Humanitas, а комика номинировали на «Эмми».