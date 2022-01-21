Шестерых волков отстрелили на Вологодчине в ходе двухдневной облавы

В Вожегодском районе Вологодской области в ходе двухдневной облавы удалось отстрелить шестерых волков. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал начальник областного департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Олег Кислицын, в операции были задействованы 35 охотников и егерей. В течение двух дней им удалось отстрелить шестерых волков.

Местные жители начали замечать волков на улицах и придомовых территориях с начала января. Жертвами зверей становились домашние собаки.

Изначально отследить волков мешали сильные снегопады. Выйти на их след удалось только 18 января после сообщения местного жителя.

Массовую охоту на хищников в Вожегодском районе планируется продолжить. В общей сложности с начала года в регионе добыли 14 волков.