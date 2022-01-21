ФМБА подало заявку на регистрацию препарата «МИР 19» против COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ 21 января подало заявку на регистрацию препарата от коронавируса «МИР 19» в Минздрав РФ. Об этом ФМБА сообщило в пятницу, 21 января, на своем сайте.

«Федеральное медико-биологическое агентство подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР 19» для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — отметили в пресс-службе ФМБА.

Ранее в этот день НИИ вакцин и сывороток ФМБА подал заявку на регистрацию собственной вакцины против коронавируса «Конвасэл».

Как отмечала глава ФМБА Вероника Скворцова, ни один человек, прошедший вакцинацию препаратом «Конвасэл» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19.

Также Скворцова уточнила, что вакцина «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала 2022 года.

ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины 19 июля. Исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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