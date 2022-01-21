В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Киевском шоссе в Москве

Всего на Киевском шоссе произошли три различные аварии, в которых семь автомобилей получили повреждения. Об этом говорится в пятницу, 21 января, в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

«По уточненным данным произошли 3 различных ДТП, в которых 7 единиц транспорта получили механические повреждения. Пострадавших нет», — указано в заявлении.

Речь идет об аварии, которая произошла ранее в этот день на 54-м км Киевского шоссе. Изначально сообщалось, что столкнулось более 20 машин.

21 января на автодороге Оренбург–Самара на территории Оренбургской области также произошло крупное ДТП. В результате один человек погиб. Водитель большегрузного автомобиля Mercedes Benz выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем Hyundai. Водитель легковушки скончался на месте происшествия.