В Бразилии более 35 тыс. жителей покинули дома из-за наводнения

Не менее 20 человек погибли в Бразилии из-за наводнения. Более 35 тыс. жителей вынуждены покинуть дома. Стихия накрыла 40 городов по всему штату Баия, передает телеканал «Известия». Недалеко от города Джуссиапе прорвало плотину Дуас-Ильяс. Синоптики предсказывают появление новых оползней. Сильные дожди будут идти до середины следующей недели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.